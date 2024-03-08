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15 dakikalık yağış yetti! Sokaklar göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu ve sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Kaynak: DHA
15 dakikalık yağış yetti! Sokaklar göle döndü - Resim: 1

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da sabah saatlerinde 15 dakika etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. 

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15 dakikalık yağış yetti! Sokaklar göle döndü - Resim: 2

Başta Gümbet Mahallesi olmak üzere yarımadanın güney bölgelerinde etkili olan dolu yağışında sürücüler zor anlar yaşadı. 

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15 dakikalık yağış yetti! Sokaklar göle döndü - Resim: 3

Fındık büyüklüğündeki dolu kentin bazı bölgelerini beyaza çevirdi. 

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15 dakikalık yağış yetti! Sokaklar göle döndü - Resim: 4

Kuvvetli sağanak nedeniyle de cadde ve sokaklar göle döndü, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

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