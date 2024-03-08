15 dakikalık yağış yetti! Sokaklar göle döndü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu ve sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.
Kaynak: DHA
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da sabah saatlerinde 15 dakika etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
1 / 8
Başta Gümbet Mahallesi olmak üzere yarımadanın güney bölgelerinde etkili olan dolu yağışında sürücüler zor anlar yaşadı.
2 / 8
Fındık büyüklüğündeki dolu kentin bazı bölgelerini beyaza çevirdi.
3 / 8
Kuvvetli sağanak nedeniyle de cadde ve sokaklar göle döndü, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
4 / 8