15 katlı binada kimyasal koku paniği: Çığlık çığlığa kendilerini dışarı attılar
İstanbul Beylikdüzü'nde 15 katlı binada kimyasal kokudan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA/İHA
Olay Beylikdüzü ilçesi 19 Mayıs Caddesi’nde bulunan bir binada saat 14.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 15 katlı binanın bodrum katında su deposunda çalışma yapan 3 kişi kimyasal kokudan etkilendi. Şahısların yardım sesini duyan apartman sakinleri itfaiye polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.
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5 kişi tedavi altına alındı
Olaya müdahale için gelen ve bodruma giren 2 itfaiye eri de kokudan etkilenirken olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Toplam 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Zehirlenme sebep olan neden ise yapılacak olan araştırma sonucu ortaya çıkacak.
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Olay sırasında apartmanda bulunan vatandaş, "Binada çığlıkları sesleri duyduk geldik. Şu anda iyiler sedyede gördüğümüz kadarıyla" dedi.
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