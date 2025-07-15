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  4. 15 katlı binada kimyasal koku paniği: Çığlık çığlığa kendilerini dışarı attılar

15 katlı binada kimyasal koku paniği: Çığlık çığlığa kendilerini dışarı attılar

İstanbul Beylikdüzü'nde 15 katlı binada kimyasal kokudan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA/İHA
15 katlı binada kimyasal koku paniği: Çığlık çığlığa kendilerini dışarı attılar - Resim: 1

Olay Beylikdüzü ilçesi 19 Mayıs Caddesi’nde bulunan bir binada saat 14.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 15 katlı binanın bodrum katında su deposunda çalışma yapan 3 kişi kimyasal kokudan etkilendi. Şahısların yardım sesini duyan apartman sakinleri itfaiye polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. 

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15 katlı binada kimyasal koku paniği: Çığlık çığlığa kendilerini dışarı attılar - Resim: 2

5 kişi tedavi altına alındı

Olaya müdahale için gelen ve bodruma giren 2 itfaiye eri de kokudan etkilenirken olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Toplam 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Zehirlenme sebep olan neden ise yapılacak olan araştırma sonucu ortaya çıkacak.

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15 katlı binada kimyasal koku paniği: Çığlık çığlığa kendilerini dışarı attılar - Resim: 3

Olay sırasında apartmanda bulunan vatandaş, "Binada çığlıkları sesleri duyduk geldik. Şu anda iyiler sedyede gördüğümüz kadarıyla" dedi.

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15 katlı binada kimyasal koku paniği: Çığlık çığlığa kendilerini dışarı attılar - Resim: 4
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