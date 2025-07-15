15 katlı binada kimyasal koku paniği: Çığlık çığlığa kendilerini dışarı attılar

5 kişi tedavi altına alındı

Olaya müdahale için gelen ve bodruma giren 2 itfaiye eri de kokudan etkilenirken olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Toplam 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Zehirlenme sebep olan neden ise yapılacak olan araştırma sonucu ortaya çıkacak.