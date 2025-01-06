15 kişinin öldüğü saldırıda yeni görüntüler: Akıllı gözlükle keşif yapmış

NADİR BİR BİLEŞİMLE PATLAYICI ÜRETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Shamsud Din Jabbar'ın saldırıda kullanmak üzere nadir bir bileşimle el yapımı patlayıcı (EYP) hazırladığı ortaya çıktı. ABD basınının üst düzey emniyet yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Jabbar'ın hazırladığı EYP'lerin ABD ve Avrupa'da daha önce hiç kullanılmamış bir bileşimle hazırlandığı ifade edildi. Haberlerde, saldırıda patlamayan EYP'lerin daha önce ABD ya da Avrupa'da hiçbir terör saldırısında kullanılmamış bir patlayıcı bileşimiyle oluşturulduğu belirtilerek, Jabbar'ın patlayıcı bileşimi nasıl öğrendiği ve bunu nasıl oluşturduğunun henüz bilinmediği aktarıldı.