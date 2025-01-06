15 kişinin öldüğü saldırıda yeni görüntüler: Akıllı gözlükle keşif yapmış
ABD'nin New Orleans şehrinde yeni yılın ilk gününde saldırıyı gerçekleştirilen saldırganın ''akıllı gözlük'' ile keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde yılbaşı gecesi 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 42 yaşındaki saldırgan Shamsud Din Jabbar'ın, saldırı öncesi bölgeye giderek keşif yaptığını ve akıllı gözlükle kayıt aldığını belirledi.
FBI, Cabbar’ın ekim ve kasım aylarında New Orleans'ı iki kez ziyaret ettiğini açıklayarak, görüntülerini yayınladı.
NADİR BİR BİLEŞİMLE PATLAYICI ÜRETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Shamsud Din Jabbar'ın saldırıda kullanmak üzere nadir bir bileşimle el yapımı patlayıcı (EYP) hazırladığı ortaya çıktı. ABD basınının üst düzey emniyet yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Jabbar'ın hazırladığı EYP'lerin ABD ve Avrupa'da daha önce hiç kullanılmamış bir bileşimle hazırlandığı ifade edildi. Haberlerde, saldırıda patlamayan EYP'lerin daha önce ABD ya da Avrupa'da hiçbir terör saldırısında kullanılmamış bir patlayıcı bileşimiyle oluşturulduğu belirtilerek, Jabbar'ın patlayıcı bileşimi nasıl öğrendiği ve bunu nasıl oluşturduğunun henüz bilinmediği aktarıldı.