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15 kişinin öldüğü yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır ve Mardin illerinde 15 kişinin ölümüne sebep olan anız ve örtü yangınına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Yeni görüntülerin her saniyesi tüyleri ürpertmeye yetti.

Kaynak: DHA / İHA
15 kişinin öldüğü yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı - Resim: 1

Yangın, 20 Haziran 2024 tarihinde saat 22.15 sıralarında Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde çıktı. 

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15 kişinin öldüğü yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı - Resim: 2

Bölgede şiddetli rüzgarın olması hasebiyle yangın, ilçeye bağlı Yazçiçeği, Ağaçsever ve Bağacık ile Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine sıçradı.

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15 kişinin öldüğü yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı - Resim: 3

Yangında 15 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Diyarbakır'da 7 bin 900 dekar tarım alanı yanarken, 924 küçükbaş hayvan telef oldu.

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15 kişinin öldüğü yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı - Resim: 4

Yangın gecesi vatandaşların alevler içerisinde çektiği görüntülerde koyunları uzaklaştırmaya çalıştığı görülürken, geceyi kızıla boyayan dehşet anları telefon kamerasıyla kaydedildi.

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