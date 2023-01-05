15 Ocak'ta yürürlüğe giriyor: 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Söz konusu düzenleme ile 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat, müdür gibi bazı meslek gruplarında ise 2200 veya 3000'den 3600'e çıkartıldı.