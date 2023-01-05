15 Ocak'ta yürürlüğe giriyor: 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak?
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe giriyor. Ek göstergesi 3600'e çıkartılanlar maaşlarda ne kadar artış olacağını merak ediyor. İşte 3600 ek gösterge düzenlemesine dair merak edilenler...
Yaklaşık 5.3 milyon memur ve emekli memuru kapsayan ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek gösterge artışı, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Ek gösterge artışından yararlanan emekliler, şubat ayından itibaren yeni ek gösterge üzerinden emekli aylığı almaya başlayacaklar.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Söz konusu düzenleme ile 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat, müdür gibi bazı meslek gruplarında ise 2200 veya 3000'den 3600'e çıkartıldı.
BAZI ÇALIŞAN MEMURLARIN MAAŞI AZALACAK
Ek göstergenin daha çok emekli aylıklarını artıran bir fonksiyonu var. Çalışırken ele geçen maaş üzerinde ise sınırlı etkisi bulunuyor. Ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşları yaklaşık 190 lira artacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanların maaşlarındaki artış 100 lira dolayında olacak. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan memurların çalışırken aldıkları maaş ise yaklaşık 180 lira azalacak.
EK GÖSTERGE HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?
Ek gösterge düzenlemesinde en büyük kazancı, ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkartılanlar ile 3000'den 3600'e çıkartılanlar elde edecek. Çünkü ek gösterge düzenlemesi ile esas maaş artışı, tazminat yansıtma oranı (TYO) ile sağlanıyor. Ek gösterge 3600'e çıktığında tazminat yansıtma oranı da yüzde 85'ten yüzde 145'e çıkıyor.