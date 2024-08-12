15 soruda kentsel dönüşümte ''Yarısı Bizden'' kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarına dair merak edilen detayları sosyal medya üzerinden duyurdu. Bakan Kurum, “Yarısı Bizden Kampanyası” ile ilgili açıklamalarında, “Her bir vatandaşımızı sağlıksız konutlardan çıkarana kadar bize durmak yok. İstanbul'da Yarısı Bizden'de yeni dönemi başlattık” ifadelerini kullandı.