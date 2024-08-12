15 soruda kentsel dönüşümte ''Yarısı Bizden'' kampanyası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasının yeniden başlayacağını duyurmuştu. Yeni kampanyanın detayları belli oldu. İşte 15 soruda Yarısı Bizden Kampanyası: Kimler, nasıl yararlanabilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarına dair merak edilen detayları sosyal medya üzerinden duyurdu. Bakan Kurum, “Yarısı Bizden Kampanyası” ile ilgili açıklamalarında, “Her bir vatandaşımızı sağlıksız konutlardan çıkarana kadar bize durmak yok. İstanbul'da Yarısı Bizden'de yeni dönemi başlattık” ifadelerini kullandı.
Yeni uygulama, İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmayı ve vatandaşların hak kaybını önlemeyi amaçladığı ifade edildi. Kampanyanın detaylarına ilişkin yanıtlar ise şu şekilde:
1. e-Devlet Başvurusu Gerekli mi?
Yeni dönemde e-Devlet üzerinden başvuru yapma zorunluluğu kaldırılmıştır.
2. Kimler Kampanyadan Faydalanabilir?
İstanbul'daki riskli yapı sahipleri kampanyadan yararlanabilir.