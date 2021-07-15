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15 Temmuz filmi vizyonda: Erkan Petekkaya'dan olay itiraf

15 Temmuz 2016 darbe girişimini konu alan “15/07 Şafak Vakti” filmi bugün vizyona girerken başrol oyuncusu Erkan Petekkaya film ile ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2016 darbe girişimini konu alan “15/07 Şafak Vakti” filmi bugün vizyona giriyor. Filmin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya, filmi çekerken de izlerken de ağladıklarını anlattı.

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15 Temmuz 2016 akşamı, FETÖ terör örgütü mensuplarının kalkıştığı darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan 15/07 Şafak Vakti filmi, milletin ortaya koyduğu kahramanca mücadeleyi beyaz perdeye taşıdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece yaptığı demokrasi çağrısı ve camilerden okunan salaların da aktarıldığı filmde, darbeci teröristlerin acımasızlığı ve ellerinde bayraktan başka bir şey olmayan vatandaşlara ateş açtıkları görüntülere de yer veriliyor.

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Filmin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya, Aslıhan Karalar ve Baran Bölükbaşı Hürriyet'e filmle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o röportajdan çarpıcı kesitlerle, 15 Temmuz 'Şafak Vakti' filminin detayları:

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