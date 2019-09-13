15 Temmuz gazisi evinin balkonunda kendi uçağını yapıyor

Projenin hızlanması için gerekli konularda maddi imkan ve sponsorluk aradığını söyleyen Sarısan, “Projenin, bu noktadan sonra daha hızlı ilerleyebilmesi için gerekli konularda maddi imkan ve sponsorluk arıyorum. Hem ülkemizi temsil etmek için hem de bu konuda çok çok ileri bir noktaya gelebilmemiz için sponsorluklar bekliyorum” ifadelerini aktardı.

Evinin balkonunda yaptığı uçağın özelliklerine değinen Sarısan, “Uçak microlight olarak geçiyor. Tek personelli bir uçak, Türkiye’de tek personelli bir uçak yok. Diğer ülkelerde yaptığım araştırmalarda birçok ülkede kendi olanaklarıyla yapılıyor. Türkiye’de olanlar da yurt dışından ithal edilen uçaklar, ülkemizde microlight bir uçak imal edebiliriz” ifadelerini kaydetti.



