'15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi' sergisi
İstanbul'da FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle Boğaz Köprüsü trafiğe tanklar tarafından kapatılmıştı, açılan ateş ve bombalama sırasında yaralanan vatandaşlar görülüyor.
İstanbul'da FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle Boğaz Köprüsü trafiğe tanklar tarafından kapatılmıştı, açılan ateş ve bombalama sırasında yaralanan vatandaşlar görülüyor.
FETÖ'nün darbe girişiminde hedef alınan TBMM binasındaki büyük hasar görülüyor. Patlamaların etkisiyle Meclis binasının bazı yerlerinde tavan çökmeleri meydana gelerek, kapılar, camlar ve çerçeveler kırılmıştı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde havadan saldırılan, Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığında oluşan ağır hasar görülüyor