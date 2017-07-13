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  3. 13 Temmuz 2017 22:25

'15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi' sergisi

İstanbul'da FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle Boğaz Köprüsü trafiğe tanklar tarafından kapatılmıştı, açılan ateş ve bombalama sırasında yaralanan vatandaşlar görülüyor.

'15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi' sergisi


İstanbul'da FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle Boğaz Köprüsü trafiğe tanklar tarafından kapatılmıştı, açılan ateş ve bombalama sırasında yaralanan vatandaşlar görülüyor.

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'15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi' sergisi

FETÖ'nün darbe girişiminde hedef alınan TBMM binasındaki büyük hasar görülüyor. Patlamaların etkisiyle Meclis binasının bazı yerlerinde tavan çökmeleri meydana gelerek, kapılar, camlar ve çerçeveler kırılmıştı.

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'15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi' sergisi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde havadan saldırılan, Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığında oluşan ağır hasar görülüyor

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'15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi' sergisi

FETÖ'nün darbe girişiminde hedef alınan TBMM'de patlamaların etkisiyle oluşan büyük hasar görülüyor

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