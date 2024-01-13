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  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 aracın karıştığı 3 kaza: 3 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 aracın karıştığı 3 kaza: 3 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 aracın karıştığı 3 ayrı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken köprü, çift yönlü olarak yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

Kaynak: DHA / İHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 aracın karıştığı 3 kaza: 3 yaralı - Resim: 1

Kaza, saat 03.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen sürücü C.A'nın hakimiyetindeki otomobil, N.B.'nin kullandığı taksiyle çarpıştı. 

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 aracın karıştığı 3 kaza: 3 yaralı - Resim: 2

Aynı yönde ilerleyen ve kaza nedeniyle oluşan trafikte yavaşlayan 3 aracın daha zincirleme kazaya karışmasıyla 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 aracın karıştığı 3 kaza: 3 yaralı - Resim: 3

Kazaya karışan takside sıkışan şoför N.B., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. 

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 aracın karıştığı 3 kaza: 3 yaralı - Resim: 4

Ekiplerin kazaya müdahalesi sırasında, karşı istikamette yavaşlayan trafikte ilerleyen taksiye, arkadan gelen minibüs çarptı. Ekipler, bu kazaya müdahale ederken aynı şeritte yaklaşık 30 metre mesafede başka bir kaza daha oldu. 

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