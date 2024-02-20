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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 araç birbirine girdi

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 araç birbirine girdi - Resim: 1

Kaza, 17 Şubat Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ortaköy Viyadüğü Ankara istikametinde meydana geldi. 

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 araç birbirine girdi - Resim: 2

Köprü girişinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların bir anda yavaşlamasına yol açtı. Bu sırada aniden duran otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarpınca, diğer araçlar da birbirine girdi. 

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 araç birbirine girdi - Resim: 3

6 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Zincirleme kaza anı araç kamerasına yansıdı. 

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 araç birbirine girdi - Resim: 4

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. 

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