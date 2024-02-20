15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 araç birbirine girdi
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası araç kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Kaza, 17 Şubat Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ortaköy Viyadüğü Ankara istikametinde meydana geldi.
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Köprü girişinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların bir anda yavaşlamasına yol açtı. Bu sırada aniden duran otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarpınca, diğer araçlar da birbirine girdi.
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6 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Zincirleme kaza anı araç kamerasına yansıdı.
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Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
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