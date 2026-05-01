15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Trafiği kesen gruba polis müdahale etti
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatarak eylem yapmaya çalışan yaklaşık 40 kişilik gruba polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan grup emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı.
1 / 8
Avrupa yakası istikametinde toplanan yaklaşık 40 kişilik bir grup, yolu trafiğe kapatarak eylem yapma girişiminde bulundu.
2 / 8
Kameralarla tespit edilen gruba polis ekipleri müdahale etti.
3 / 8
Gruptakiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
4 / 8