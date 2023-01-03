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  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç anlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç anlar

İstanbul’da yolunu şaşırarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giren sokak köpeği, güvenlik görevlileri tarafından yoldan alındı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç anlar - Resim: 1

Sahipsiz bir köpek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne girdi. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru ilerleyen köpek, güvenlik görevlilerince yakalandı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç anlar - Resim: 2

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde meydana geldi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç anlar - Resim: 3

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yolunu şaşırmış bir sokak köpeği gördü.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç anlar - Resim: 4

Trafiği yavaşlatan otomobil sürücüsü, motosikletlinin aracından inerek köpeği kenara çekmeye çalışmasını sağladı. Fakat sokak köpeği motosikletlinin elinden kaçarak kurtuldu. Yetkililere bildirilmesi üzerine köprüde güvenlik görevlileri sokak köpeğine tasma takarak köprüden alınmasını sağladı.

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