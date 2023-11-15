15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar anı kamerada
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 10 Kasım’da bir adam korkulukları aşarak aşağıya atlayarak intihar etti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı...
Kaynak: İHA
Olay, 10 Kasım'da sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüde aracından inen bir adam korkuluk tarafına geçti.
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Çevredeki vatandaşların “dur yapma” çağrılarına uymayan kişi kendini köprüden aşağı bıraktı. Dehşet anları kameralara anbean yansıdı.
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Olayın ardından ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Beylerbeyi sahilinde arama yaptı ancak adamın cesedi bulunamadı. Devam eden çalışmalarda ise cenaze bulunarak önce sahile ardından da Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hayatını kaybeden şahsın Gezi Parkı olaylarında elinde pala ile eylemcileri kovalayan ve kamuoyunda Palalı olarak bilinen S.Ç.'nin akrabası N.Ç. (29) olduğu ortaya çıktı.
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