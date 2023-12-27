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  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar! Koşarak gelip atladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar! Koşarak gelip atladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne koşarak giren 33 yaşındaki bir adam, korkulukları aşarak aşağıya atladı.

Kaynak: İHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar! Koşarak gelip atladı - Resim: 1

Olay, dün saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. 

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar! Koşarak gelip atladı - Resim: 2

Öğle saatlerinde köprüye koşarak giren bir kişi hiç beklemeden korkulukları aşarak aşağıya atladı. Metrelerce yükseklikten boğazın serin sularına düşen kişinin atladığını gören gemideki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. 

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar! Koşarak gelip atladı - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede köprünün altına geldi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar! Koşarak gelip atladı - Resim: 4

Denizde arama yapan ekipleri, yüzeyde hareketsiz şekilde duran kişiyi bota alarak Beşiktaş Ortaköy iskelesine götürdü. 

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