15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar! Koşarak gelip atladı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne koşarak giren 33 yaşındaki bir adam, korkulukları aşarak aşağıya atladı.
Kaynak: İHA
Olay, dün saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi.
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Öğle saatlerinde köprüye koşarak giren bir kişi hiç beklemeden korkulukları aşarak aşağıya atladı. Metrelerce yükseklikten boğazın serin sularına düşen kişinin atladığını gören gemideki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede köprünün altına geldi.
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Denizde arama yapan ekipleri, yüzeyde hareketsiz şekilde duran kişiyi bota alarak Beşiktaş Ortaköy iskelesine götürdü.
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