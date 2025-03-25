15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkutan kaza: 2 polis yaralı

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş’tan Üsküdar istikametine giden motosikletli polis ekibi henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Kaza sırasında 2 polis yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.