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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkutan kaza: 2 polis yaralı

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletli polis ekibi kaza yaptı. 2 polis yaralanırken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkutan kaza: 2 polis yaralı - Resim: 1

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa’dan Anadolu Yakası'na geçişte saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkutan kaza: 2 polis yaralı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş’tan Üsküdar istikametine giden motosikletli polis ekibi henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Kaza sırasında 2 polis yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkutan kaza: 2 polis yaralı - Resim: 3

Motosikletli polisler arkadaşlarına yardım etmek üzere olay yerine gelirken, yaralanan 2 polis ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkutan kaza: 2 polis yaralı - Resim: 4

Kaza nedeniyle köprüde Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.(DHA)

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