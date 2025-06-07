15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şüpheli alarmı
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne taksiyle gelen eli silahlı bir şüpheli, köprünün korkuluklarına tırmanıp ortalığı birbirine kattı.
Kaynak: DHA, İHA
Olay, saat 12.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne meydana geldi.
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Taksiye binen E.K. şoföre silah göstererek köprüye doğru sürmesini istedi.
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Köprü girişinde taksiden inen E.K. köprünün korkuluklarına doğru gitti.
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Burada polis ekiplerince ikna edilen E.K. gözaltına alındı.
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