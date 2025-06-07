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  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı psikopat alarmı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şüpheli alarmı

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne taksiyle gelen eli silahlı bir şüpheli, köprünün korkuluklarına tırmanıp ortalığı birbirine kattı.

Kaynak: DHA, İHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şüpheli alarmı - Resim: 1

Olay, saat 12.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne meydana geldi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şüpheli alarmı - Resim: 2

Taksiye binen E.K. şoföre silah göstererek köprüye doğru sürmesini istedi. 

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şüpheli alarmı - Resim: 3

Köprü girişinde taksiden inen E.K. köprünün korkuluklarına doğru gitti.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şüpheli alarmı - Resim: 4

Burada polis ekiplerince ikna edilen E.K. gözaltına alındı. 

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