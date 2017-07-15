15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde son hazırlıklar havadan görüntülendi

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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI



Anasayfa Video Galeri 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde son hazırlıklar havadan görüntülendi 15 Temmuz 2017 10:15

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde son hazırlıklar havadan görüntülendi

15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümünde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerinin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hazırlıklar devam ediyor. Yapılan hazırlıklar havadan görüntülendi.







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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalından Mehmete ağıt türküsü

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalından Mehmete ağıt türküsü

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Kamyonlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçti

Kamyonlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçti

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Hainlere tek başına kafa tutan Safiye Bayat bir yıl sonra aynı yerde

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Şov yapayım derken adam öldürdü

Şov yapayım derken adam öldürdü

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15 Temmuz Destanına muhteşem klip

15 Temmuz Destanına muhteşem klip

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