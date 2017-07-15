15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde son hazırlıklar havadan görüntülendi
Köprüye çıkan yollar üzerinde dev Türk bayrakları bulunan İBB'ye ait kamyonlarla saat 12.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Anasayfa Video Galeri 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde son hazırlıklar havadan görüntülendi 15 Temmuz 2017 10:15
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde son hazırlıklar havadan görüntülendi
15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümünde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerinin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hazırlıklar devam ediyor. Yapılan hazırlıklar havadan görüntülendi.
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15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümünde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerinin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hazırlıklar devam ediyor. Yapılan hazırlıklar havadan görüntülendi.