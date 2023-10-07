15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik zorbası bir aileye kabusu yaşattı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafikte tartıştığı sürücünün otomobilini yumrukladıktan sonra aracıyla geri gelerek çarptı. Trafikte bir ailenin yaşadığı kabus saniye görüntülendi.
Olay, bugün öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde meydana geldi. İddiaya göre köprüde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ve başka bir otomobil sürücüsü olan E.G.arasında yol tartışması çıktı. Hafif ticari sürücüsü, E.G.ve ailesinin bulunduğu otomobilin önünde durdu.
DHA'nın haberine göre daha sonra hafif ticari araç sürücüsü, ailenin otomobilinin camına yumruk atarak bağırdı. Siniri geçmeyen sürücü ardından aracıyla geri giderek tartıştığı sürücünün otomobiline çarptıktan sonra gitti.
Bu sırada otomobilde bulunan sürücü E.G.'in çocuğu korkudan ağlamaya başladı. E.G. o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, hafif ticari sürücüsünün aracından inerek tartıştığı sürücünün otomobilinin camına vurduğu, 'erkeksen aşağıya in' diye bağırdığı, o esnada otomobil içerisindeki çocuğunun ağlaması ve eşinin paniklediği görülüyor.