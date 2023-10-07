15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik zorbası bir aileye kabusu yaşattı

Olay, bugün öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde meydana geldi. İddiaya göre köprüde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ve başka bir otomobil sürücüsü olan E.G.arasında yol tartışması çıktı. Hafif ticari sürücüsü, E.G.ve ailesinin bulunduğu otomobilin önünde durdu.