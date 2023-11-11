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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza - Resim: 1

İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza - Resim: 3

Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza - Resim: 4

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