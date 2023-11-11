15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaynak: DHA
İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye götürüldü.
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