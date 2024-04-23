15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı
İstanbul'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrakları asıldı.
Tüm yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor.
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Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olan Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
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Resmi törenler, okul ve caddelerde kutlamalar gün boyu devam edecek.
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İstanbul'da renkli kareler ortaya çıkarken bir hazırlık da köprüde yapıldı.
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