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  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı

İstanbul'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrakları asıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı - Resim: 1

Tüm yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı - Resim: 2

Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olan Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı - Resim: 3

Resmi törenler, okul ve caddelerde kutlamalar gün boyu devam edecek.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı - Resim: 4

İstanbul'da renkli kareler ortaya çıkarken bir hazırlık da köprüde yapıldı.

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