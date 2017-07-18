15 Temmuz ve referandum sonrası yapılan son anketten çarpıcı sonuçlar

15 TEMMUZ SONRASI MAĞDURİYET EDEBİYATI DA TUTMADI



Ankette, "15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası mağduriyet olduğunu ya da mağdurlar olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yüzde 51 oranında hayır yanıtı çıkıyor. Ülkemiz insanının - kararsızların matematik dağılım sonrası - yaklaşık yüzde 70'i ya mağduriyetin olmadığına; olan mağduriyetin o gecenin şehit ve gazileri onların aileleri ile Türk milleti olduğuna, var olan mağduriyetlerin de hızla giderileceğine inandığını ifade ederken, yine kararsızların matematiksel dağılımında yaklaşık % 30 luk bir kitlenin de bazı mağduriyetler olduğuna ve bunların giderilmesini talep ettiklerini göstermektedir. Vatandaş genel olarak FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla hatta daha güçlü bir şekilde sürdürülmesini isterken bir mağduriyet alanı oluşmasını istemediğini ifade etmektedir.



