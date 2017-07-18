15 Temmuz ve referandum sonrası yapılan son anketten çarpıcı sonuçlar
FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde MAK danışmanlığın yaptığı anket, 4 temel başlıkla siyasi gündemin analizini çıkardı.
10-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında 5400 kişi ile yüzyüze görüşmeler ile yapılan ankette çarpıcı sonuçlar yer alıyor.
YARIN SEÇİM OLSA…
Ankete göre, "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda, Ak Parti 50,5, CHP 26,5, MHP 12,7, HDP 8 , diğerleri başlığı altıda diğer parti ve bağımsız adayların ise 2,3 de kaldığını göstermektedir. Son 5 ayda peş peşe yapılan araştırmalarda HDP'nin yüzde 10 luk baraja takılmış olduğu ankette ayrıca belirtilmiş.
KONTROLLÜ DARBE TUTMADI
Ankette, "Size göre 15 Temmuz darbe girişimi bazılarının söylediği gibi kontrollü bir darbe midir?" sorusuna katılımcıların yüzde 78'i HAYIR yanıtı veriyor. "Kontrollü Darbe" söylemini özellikle Ana Muhalefet Parti CHP Genel Başkanı kullansa da bu söylemi ortalama Türkiye Seçmeninin 1 / 4 üne karşılık gelen CHP seçmeni dahi doğru bulmuyor. Ülkemizin parçalanmasını hedef alan; sivil, asker, polis hatta TBMM gibi ülke bağımsızlığının sembolü kişi ve kurumların tank, uçak yada helikopterlerle bombalandığı bir büyük darbe girişimini o darbeyi yapanların kullandığı ifade ile "kontrollü darbe" olarak ifade etmek halkta karşılık bulmuyor.
15 TEMMUZ SONRASI MAĞDURİYET EDEBİYATI DA TUTMADI
Ankette, "15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası mağduriyet olduğunu ya da mağdurlar olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yüzde 51 oranında hayır yanıtı çıkıyor. Ülkemiz insanının - kararsızların matematik dağılım sonrası - yaklaşık yüzde 70'i ya mağduriyetin olmadığına; olan mağduriyetin o gecenin şehit ve gazileri onların aileleri ile Türk milleti olduğuna, var olan mağduriyetlerin de hızla giderileceğine inandığını ifade ederken, yine kararsızların matematiksel dağılımında yaklaşık % 30 luk bir kitlenin de bazı mağduriyetler olduğuna ve bunların giderilmesini talep ettiklerini göstermektedir. Vatandaş genel olarak FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla hatta daha güçlü bir şekilde sürdürülmesini isterken bir mağduriyet alanı oluşmasını istemediğini ifade etmektedir.