15 yaşındaki Büşra'yı katledip yakmıştı! Google geçmişi kan dondurdu
Kocaeli'nde korkunç bir şekilde katledilen 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürmek suçundan tutuklanan zanlının bilgisayar ve cep telefonunda yapılan incelemede "Bayıltmadan sonra tecavüz", "Çocuğun cinsel istismarı sonrası adli tıp uygulamaları" ve "Diri diri insan yakma sonrası otopsi sonuçları" gibi tüyler ürperten aramalar yapıldığı ortaya çıktı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde B.K.'ın (15), T.Y. (29) tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında cep telefonu ve bilgisayarı incelendi. ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklanan T.Y.'nın; 'Bayıltmadan sonra tecavüz', 'Ölümle sonuçlanan ırza geçme' ve 'Çocuğun cinsel istismarı sonrası adli tıp uygulamaları', 'Diri diri insan yakma sonrası otopsi sonuçları', '15 yaşındaki çocuğa nasıl tecavüz edilir?' başlıklarıyla internette aramalar yaptığı belirlendi.
DHA'nın haberine göre Olay, 8 Ekim 2022'de Gebze'nin Mustafakemalpaşa Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi B.K.'ın yanmış cesedini buldu. Genç kızın öldürülmesinin ardından cinayet delillerinin yok edilmesi amacıyla yangın çıkarıldığından şüphelenen polis, soruşturma başlattı. B.K.'ın annesi Aylin Çetin ile aynı iş yerinde çalışırken kovulan T.Y.'nın, eve girerek genç kızın ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra 20 yerinden bıçakladığı ve boğarak öldürdüğü daha sonra cinayetin ortaya çıkmaması için yangın çıkardığı tespit edildi.
Tokat'a kaçma hazırlığında olan T.Y., polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, T.Y.'nın cep telefonu ve bilgisayarı üzerinde inceleme yaptı.