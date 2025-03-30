15 yaşındaki kız 4'üncü kattan yere düştü
Karabük'te bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Olay, Cevizkent TOKİ'de meydana geldi. Elanur Ekren (15) isimli kız çocuğu apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek toprak zemine düştü.
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Ağır yaralanan talihsiz çocuğu görenler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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