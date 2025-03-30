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  4. 15 yaşındaki kız çocuğu 4'üncü kattaki evinden yere çakıldı!

15 yaşındaki kız 4'üncü kattan yere düştü

Karabük'te bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Kaynak: İHA
15 yaşındaki kız 4'üncü kattan yere düştü - Resim: 1

Olay, Cevizkent TOKİ'de meydana geldi. Elanur Ekren (15) isimli kız çocuğu apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

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15 yaşındaki kız 4'üncü kattan yere düştü - Resim: 2

Ağır yaralanan talihsiz çocuğu görenler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

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15 yaşındaki kız 4'üncü kattan yere düştü - Resim: 3

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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15 yaşındaki kız 4'üncü kattan yere düştü - Resim: 4

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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