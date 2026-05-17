15 yıldır bitmeyen kabus! Böyle bir çevre rezaleti daha önce görülmedi!
Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki baraj gölünde biriken atıkların oluşturduğu çöp adaları, mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Kötü koku, sinek ve zehirli hayvan tehlikesiyle baş başa kalan vatandaşlar yetkililerden acil çözüm bekliyor.
Kaynak: İHA
Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Torul Baraj Gölü'nde biriken tonlarca atık nedeniyle su yüzeyinde oluşan çöp adaları, bölge halkının sağlığını tehdit eden bir çevre felaketine dönüştü.
Yetkililerden yıllardır çözüm bekleyen mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştıkları barajdaki kirliliğe isyan etti.
İlçeye bağlı Köprübaşı ve Çamlıca mahalleleri sınırlarında yer alan baraj gölünde, özellikle yaz aylarında artan plastik ve evsel atıklar devasa adacıklar oluşturuyor.
Kötü Koku, Sinek ve Zehirli Hayvan Tehlikesi
Harşit Çayı'nı besleyen derelerden sürüklendiği belirtilen çöpler sadece görüntü kirliliği yaratmakla kalmıyor; aynı zamanda yaydığı kötü koku ve sineklerle mahalleliyi canından bezdiriyor.
