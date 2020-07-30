150 kiloluk koç, görenleri hayrete düşürdü

Kurban Pazarı’nda yer alan diğer küçükbaşlar içerisinde en büyüğü olan koçu alacak olan vatandaşa şimdiden hayırlı olsun dileyen Tunç, "Kurbanlık koçumuzu alacak vatandaşımıza hayırlı olsun. 4 bin 500 lira fiyat biçtik. Pazarlık var tabi. Pazarın en büyüğü olduğu için pazarın da gözdesi oldu. Alıcı daha çıkmasa bile kurbanlık koçumuzla çok ilgilenen oldu" dedi.

