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  3. 30 Temmuz 2020 21:39

150 kiloluk koç, görenleri hayrete düşürdü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kurulan Kurban Pazarı’nda satılığa çıkarılan 150 kiloluk koç, 4 bin 500 TL'den alıcı bekliyor.

150 kiloluk koç, görenleri hayrete düşürdü

Ayvacık ilçesinde üreticilik yapan Halil Tunç, 150 kilo ağırlığa ulaşan merinos cinsi kurbanlık koç yetiştirdi.

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150 kiloluk koç, görenleri hayrete düşürdü

2,5 yaşında olan kurbanlık koçunu Ayvacık ilçesinde kurulan Kurban Pazarı’na getiren Tunç, 4 bin 500 TL fiyat belirledi.

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150 kiloluk koç, görenleri hayrete düşürdü

Kurban Pazarı’nda yer alan diğer küçükbaşlar içerisinde en büyüğü olan koçu alacak olan vatandaşa şimdiden hayırlı olsun dileyen Tunç, "Kurbanlık koçumuzu alacak vatandaşımıza hayırlı olsun. 4 bin 500 lira fiyat biçtik. Pazarlık var tabi. Pazarın en büyüğü olduğu için pazarın da gözdesi oldu. Alıcı daha çıkmasa bile kurbanlık koçumuzla çok ilgilenen oldu" dedi.

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150 kiloluk koç, görenleri hayrete düşürdü

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