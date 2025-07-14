150 milyon TL'lik vurgun yapan suç örgütünün çökertiliği operasyon kamerada

Sakarya Karasu’da 2021 yılında kurulan otomotiv firması, aldıkları hacizli araçları VIP minibüs, karavan veya servis aracına dönüştürüp noter devri yapılmaksızın yalnızca proforma fatura ile sattı. Satış sonrası bazı alıcılara daha eski ve yorgun araçlar teslim edilirken, çok sayıda kişi araçlarını hiç alamadı. Şüphelilerin, çoğunluğu ticari olan bu araçları piyasa değerinin altında ilanlarla internet sitelerinde yayınladığı, Sakarya’nın Kocaali ilçesindeki plazanın önünde araçları sergileyerek güvenilir firma izlenimi vererek kandırdığı belirtildi.