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  3. 25 Ekim 2018 22:11

1500 Türk Leros Adası'nda mahsur kaldı

Bodrum'da Yunanistan'ın Leros Adası'na giden 160 tekne ve bin 500 kişi fırtına nedeniyle adada mahsur kaldı.

1500 Türk Leros Adası'nda mahsur kaldı

Bodrum’da düzenlenen The Bodrum Cup Yelken Yarışları’na katılan bin 500 kişi Yunan adasında mahsur kaldı.

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1500 Türk Leros Adası'nda mahsur kaldı

Akşam saatlerinde Bodrum’a dönecek olan yarışmacılar fırtınanın 90 km hıza ulaşması nedeniyle Leros Adası’ndan hareket edemedi. 160 yelkenli teknenin katıldığı bin 500 yarışmacının bulunduğu Bodrum Cup Yelken Yarışları bir gün ertelendi.

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1500 Türk Leros Adası'nda mahsur kaldı

Teknelerle Leros Limanı’na yanaşan yarışmacıların gün boyu eğlenceli vakit geçirdikleri öğrenildi.

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1500 Türk Leros Adası'nda mahsur kaldı

Bir gün daha Leros’ta konaklayan teknelerin yarın Leros - Gümüşlük, daha sonra da Gümüşlük - Bodrum etabını tamamlayacakları aktarıldı.

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