1500 Türk Leros Adası'nda mahsur kaldı
Bodrum'da Yunanistan'ın Leros Adası'na giden 160 tekne ve bin 500 kişi fırtına nedeniyle adada mahsur kaldı.
Bodrum’da düzenlenen The Bodrum Cup Yelken Yarışları’na katılan bin 500 kişi Yunan adasında mahsur kaldı.
Akşam saatlerinde Bodrum’a dönecek olan yarışmacılar fırtınanın 90 km hıza ulaşması nedeniyle Leros Adası’ndan hareket edemedi. 160 yelkenli teknenin katıldığı bin 500 yarışmacının bulunduğu Bodrum Cup Yelken Yarışları bir gün ertelendi.
Teknelerle Leros Limanı’na yanaşan yarışmacıların gün boyu eğlenceli vakit geçirdikleri öğrenildi.