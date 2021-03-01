1500 yıllık tarihi yapı turizme kazandırılacak
Muğla'nın Datça ilçesinde, Antik Roma dönemine ait limanın giriş koridoru olduğu tahmin edilen 1500 yıllık tonoz yapıda kazı ve temizlik çalışmaları başladı. İncelemede tarihi yapının define avcıları tarafından delik deşik edildiği ortaya çıktı.
Muğla Kültür Varlıkları Koruma Kurulu adına 2015 yılında tescili yapılan tarihi tonoz, turizme kazandırılıyor.
Yaklaşık 8-9 metre uzunluğunda, 3,5- 4 metre genişliğindeki eserin temizlik ve kazı çalışmalarının ardından aslına uygun olarak restore edileceği bildirildi.
Marmaris Müze Müdürlüğü ve Knidos Kazı Başkanlığı ekiplerince temizlenerek gün yüzüne çıkarılan tonozun deniz sularının altında kaldığı bilinen tarihi bir limanın giriş koridoru olduğu düşünülüyor.