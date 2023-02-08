1509'dan günümüze... İşte Türkiye'yi yasa boğan depremler

İSTANBUL 1509 DEPREMİ

10 Eylül 1509 Osmanlı döneminde İstanbul ile çevresinin 40 gün boyunca sallandığı belirtilen ve Kıyamet-i Suğra (Küçük Kıyamet) olarak adlandırılan 7.2 büyüklüğündeki depremde 130 bin kişi öldü, bin 70 yapı yıkıldı.