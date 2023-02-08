1509'dan günümüze... İşte Türkiye'yi yasa boğan depremler
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem Türkiye'yi yasa boğdu. 1509'dan beri Türkiye'de birçok deprem meydana geldi.
İSTANBUL 1509 DEPREMİ
10 Eylül 1509 Osmanlı döneminde İstanbul ile çevresinin 40 gün boyunca sallandığı belirtilen ve Kıyamet-i Suğra (Küçük Kıyamet) olarak adlandırılan 7.2 büyüklüğündeki depremde 130 bin kişi öldü, bin 70 yapı yıkıldı.
İSTANBUL 1719 DEPREMİ
İstanbul ve çevresinde hissedilen 24 Mayıs 1719'da meydana gelen deprem birçok cami ve hamamların yıkılmasına yol açtı.
İSTANBUL 1766 DEPREMİ
22 Mayıs 1766 Perşembe sabahı olmuş büyük bir depremdir. İstanbul'da; Topkapı Sarayı, Fatih Camii, Yedikule, Eğrikapı, Edirnekapı, şehir surlarında ağır hasar, Galata ve Pera, Kapalıçarşı, Ayasofya ve diğer camilerde hasar meydana gelmiştir.
İSTANBUL 1895 DEPREMİ
Büyüklüğünün 7.0 olduğu tahmin edilen depremde İzmit Körfezi çevresinde Yalova, Sapanca ve Adapazarı ve İstanbul'da tahminen 1349 kişi öldü. Deprem 1,5 m yüksekliğinde tsunamiye neden oldu.