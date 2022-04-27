156 kaçak göçmen sınırda yakalandı

Operasyonlarda 6 araçta, Bulgaristan sınırına gitmeye çalışanların da aralarında bulunduğu 118 Afganistan, 38 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 156 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen 6 şüpheli de gözaltına alındı.