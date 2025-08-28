16 bin işçi arı gibi çalışıyor: Deprem konutlarının son hali görüntülendi
6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Malatya'da deprem konutlarının inşası için 16 bin işçi gece gündüz çalışıyor.
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Malatya'da, binlerce konut yıkıldı. Depremin hemen ardından başlayan çalışmalar kapsamında enkaz kaldırıldı, ağır hasarlı binaların yüzde 85'i tespit edilerek yıkıldı.
Kentin birçok noktasında inşa çalışmaları devam ederken, koca bir şantiyeyi andıran Malatya'da hak sahipleri sırayla evlerine yerleşmeye başladı.
78 bin 65 hak sahibinin bulunduğu Malatya'da 16 bin hak sahibi, şu ana kadar konutlarına yerleşti. Öte yandan tamamlanan konutlar için anahtar teslimleri de sürüyor.
YEŞİLEVLER'DE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, Merkez-31 rezerv alan olarak adlandırılan Yeşilevler bölgesinde 12 bloklu 14 katlı binalar yer aldığını ve buranın yıkımının gerçekleştirildiğini ifade etti. Başer, 1,6 ton patlayıcı kullanılarak yıkılan ve geçen yıl temeli atılan 12 bloklu Yeşilevler bölgesinde 750 dairenin de anahtar tesliminin sürdüğünü söyledi.