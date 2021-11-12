16 günde 17'nci kez yanan Türkiye'nin gizemli evi için Diyanet'ten yardım istediler

Küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangınlar nedeniyle Dadaylı ailesi, büyük korku yaşıyor. Korku sebebi ile aile, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördüğü görüldü. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.