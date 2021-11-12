16 günde 17'nci kez yanan Türkiye'nin gizemli evi için Diyanet'ten yardım istediler
Kastamonu’da esrarengiz bir şekilde bir haftada 6 kez alevlere teslim olan ev, yanmaya devam ediyor. 16 gün içerisinde bilinmeyen bir sebeple 17 kez yanan evde yaşayan aile, Diyanet İşleri Başkanlığından yardım istedi.
Kastamonu’nun merkeze bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin yaşadığı evde bilinmeyen bir sebeple sürekli olarak yangınlar çıkıyor. 1 haftada 6 kez yanması ile gündeme gelen evde, esrarengiz yangınlar devam ediyor. Merak konusu olan ev, 16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı.
Küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangınlar nedeniyle Dadaylı ailesi, büyük korku yaşıyor. Korku sebebi ile aile, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördüğü görüldü. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.
Dadaylı ailesi, ellerine aldığı yangın söndürme hortumuyla evde nöbet tutmaya başladı. Yangın çıktığı alanlarda elektrik tesisatının da olmadığı ifade edilirken, çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde yangının başladığı belirtildi. Esrarengiz yangınların yaşandığı evde aile, Diyanet İşleri Başkanlığından evlerini inceleme talebinde bulundu. Çıkan yangınlar sebebi ile evde duramayan aile, geceyi araçlarında geçirmeye başladı.