16 ilde yapılan ''Kürt seçmen'' anketi sonuçları açıklandı

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) Direktörü Ulaş Tol, Kürt seçmenlerin de her seçmen kategorisi gibi "yekpare ve homojen" olmadığını söyleyerek, dindar Kürtlerin de çoğunluğunun HDP'ye oy verdiğini belirtiyor. Tol, AK Parti sadece dindar Kürtlerden destek bulduğu için, sanki dindar olanlar AK Parti'ye oy verir gibi bir yanılgı bulunduğuna dikkat çekerek, son yıllarda Kürt seçmen profilinin de değişmekte olduğunu şu sözlerle aktarıyor: