16 ilde yapılan ''Kürt seçmen'' anketi sonuçları açıklandı
Yaklaşan 2023 seçimlerine 1 yıldan az bir süre kala seçim anketlerine her gün bir yenisi eklenirken son olarak da Türkiye'nin 16 ilinde gerçekleştirilen "Kürt seçmen" anketinin sonuçları açıklandı.
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanlığı için ortak aday olarak kimi çıkartacağı henüz belli olmazken Kürt seçmenlerin ve HDP'nin seçim denklemindeki önemi gündemdeki yerini koruyor.
DW Türkçe'den Gülsen Solaker'in haberine göre, uzmanlar Kürt seçmenlerin ve HDP'nin oylarının bir adayın seçilebilmesinde farklı açılardan önemli olduğuna dikkat çekiyor.
Peki "Kürt seçmenler" derken yüzde kaçlık bir orandan bahsediliyor, bu seçmen kitlesinin profili nasıl ve Kürt seçmen cumhurbaşkanı adayı olarak kimi istiyor?
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) Direktörü Ulaş Tol, Kürt seçmenlerin de her seçmen kategorisi gibi "yekpare ve homojen" olmadığını söyleyerek, dindar Kürtlerin de çoğunluğunun HDP'ye oy verdiğini belirtiyor. Tol, AK Parti sadece dindar Kürtlerden destek bulduğu için, sanki dindar olanlar AK Parti'ye oy verir gibi bir yanılgı bulunduğuna dikkat çekerek, son yıllarda Kürt seçmen profilinin de değişmekte olduğunu şu sözlerle aktarıyor: