16 meslek için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu oluyor
16 meslekte, mesleki yeterlilik belgesi zorunlu oluyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren belgesi olmayanlar çalışamayacak.
Mesleki yeterlilik belgesi 16 meslek için zorunlu oluyor. Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) hazırladığı mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayanlar 1 Ocak 2023'ten itibaren çalışamayacak.
Bu mesleklerle birlikte belge zorunluluğu bulunan "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki meslek sayısı 204'e yükselecek.
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nasıl alınır?
Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gereklidir.
Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden sorgulama yaparak öğrenir.
Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar.
Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.
İşte 1 Ocak itibari ile belge şartı aranan meslekler:
Kuaför