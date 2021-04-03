1,6 milyar dolarlık tatil köyünün korkunç hikayesi!

Yerel televizyonunun bildirdiğine göre burada, 390 odalı bir otel, bir müze ve dünyanın en büyük ikinci kapalı su parkı olacaktı. Ancak projeye dahil olan kişiler, geliştirme için aldıkları kredide yolsuzluk yaptılar ve hapishaneye gönderildiler. Bu nedenle proje hiçbir zaman tamamlanmadı.