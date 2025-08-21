  1. Anasayfa
  4. 16 yaşındaki bir kız çocuğu, yaşıtı bir kıza çocuk parkında dehşeti yaşattı

Mersin'de ikisi de 16 yaşında olan 2 kız çocuğunun kavgasında park savaş yerine döndü. Kız çocuklarından biri diğerini tekme ve yumruk dövüp, saçından tutarak yerde sürükledi.

Kaynak: DHA
Olay, 19 Ağustos’ta Mersin'in Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında anlaşmazlık bulunan D.O. ile E.A. isimli kız çocukları parkta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.i.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.A., tekme ve yumruklarla D.O.’yu dövüp, saçından tutarak yerde sürükledi.

Çevredekilerin araya girmesiyle E.A. ile yanındaki arkadaşları bölgeden ayrıldı. O anları başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüled

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

