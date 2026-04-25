16 yıl birlikte yaşadığı cani ona kabusu yaşattı: 30 bıçak darbesiyle hayatta kaldı!
Diyarbakır'da resmi nikah kıyılmadan yapılması yasak olmasına rağmen dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından pusuya düşürülerek 30 yerinden bıçaklanan 40 yaşındaki kadın mucizevi bir şekilde hayata tutundu.
Diyarbakır’da, 16 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı M.B. tarafından 30 yerinden bıçaklanan F.D. (40), tedavisinin ardından şikayetçi oldu. F.D., “Ben bir anneyim. Bana iftira attı. Eskiden televizyonlarda görüyordum, şu an kendim yaşıyorum” dedi.
Olay, 13 Nisan sabahı, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi’ndeki binada meydana geldi.
F.D., 16 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı M.B. ile arasındaki tartışmanın ardından yaklaşık 30 yerinden bıçaklandı. M.B. kaçarken, F.D. çocuklarıyla şehir içi yolcu taşımacılığı yapan yolcu minibüsüyle önce özel hastaneye götürüldü, buradan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
F.D., tedavisinin ardından taburcu edildi ve şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Ekipler tarafından gözaltına alınan M.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.