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  4. 167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı

167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı

Rusya’nın Soçi kentinden 161 yolcu, 6 mürettebat ile kalkan yolcu uçağı bir tarlaya araziye acil iniş yaptı.

167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı - Resim: 1

Rusya’nın Sibirya Federal Bölgesi'ndeki Omsk şehrine gitmek üzere Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya acil iniş yaptı. 

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167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı - Resim: 2

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “İniş sorunsuz bir şekilde yapıldı. Uçakta 161 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu, yaralanan olmadı” ifadeleri kullanıldı.

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167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı - Resim: 3

Rus medyası ise yolcu uçağının ilk olarak teknik nedenlerden dolayı Novosibirsk Havaalanına iniş talebinde bulunduğunu, daha sonra uçağın bir tarlaya indiğini, yolcuların tahliye edildiğini belirtti.

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167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı - Resim: 4
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