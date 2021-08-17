17 Ağustos 1999 depreminin kurbanları anıldı

17 Ağustos 1999 yılında gece saat 03.02'de meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi. Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan program, katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı'na kadar yaptığı "sessiz yürüyüş" ile devam etti. Ayrıca İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da etkinlikler düzenlendi.