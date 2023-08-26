17 katlı otelde büyük yangın

KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep'te 17 katlı atıl otelde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. 15 itfaiye aracı ile 45 personelin müdahale ettiği yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.