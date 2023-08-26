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17 katlı otelde büyük yangın

Gaziantep'te atıl durumdaki otelde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

17 katlı otelde büyük yangın - Resim: 1

Nesimi Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki bir otelin 13'üncü katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. 

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17 katlı otelde büyük yangın - Resim: 2

Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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17 katlı otelde büyük yangın - Resim: 3

AKARYAKIT İSTASYONUNA SOĞUTMA ÇALIŞMASI

Gaziantep'te yanan atık durumdaki otelin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonunda tedbir amaçlı soğutma çalışması başlatıldı. Yangın kontrol altına alınana kadar istasyonun geçici olarak kullanıma kapatıldığı bildirildi.

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17 katlı otelde büyük yangın - Resim: 4

KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep'te 17 katlı atıl otelde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. 15 itfaiye aracı ile 45 personelin müdahale ettiği yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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