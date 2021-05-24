17 Mayıs'ta yeniden açılan gümrük kapısından gelen yok
Van'da geçen yıl corona virüs önlemleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine kapatılan, Türkiye'nin İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 17 Mayıs'ta yeniden açılmasına rağmen turist girişi olmaması dikkat çekti.
İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, corona virüs tedbirleri kapsamında, 14 aydır geçişlere kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı, 17 Mayıs itibarıyla yaya ve araç trafiğine açıldı.
Saray ilçesinde bulunan ve İran'da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabiliyor.
İran tarafından kaynaklı test sıkıntılarından dolayı hala yoğun turist girişleri yapılmazken, bu sıkıntının bu hafta çözülmesiyle yoğun turist girişi olacağı belirtiliyor.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Van Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, İran tarafından yaşanan sıkıntıdan dolayı sınır kapısında hala yoğun turist girişinin olmadığını söyledi. Özgökçe, 17 Mayıs itibarıyla Kapıköp Gümrük Kapısı'nın açıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu: