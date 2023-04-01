17 seçim anketine göre partilerin oy oranları belli oldu
17 araştırma şirketinin yaptığı seçim anketlerinin ortalaması alandı. AK Parti birinci sırada yer alırken, İYİ Parti ve HDP'nin oy oranının eşitlenmesi dikkat çekti.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi yaklaşırken araştırma şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı.
Son olarak Avrasya, MAK, Saros, Bulgu, Genar, Themis, ADA, ORC, Konda, AR-G, Aksoy, Piar, ALF, ArtıBir, Optimar, Yöneylem, İstanbul Ekonomik Araştırma'dan oluşan 17 araştırma şirketinin kamuoyu araştırma sonuçları derlenip ortalaması alındı.
HDP VE İYİ PARTİ'NİN OYLARI EŞİTLENDİ
Anket sonuçlarına bakıldığında listenin ilk sırasında yüzde 33.2 ile AK Parti bulunuyor. İkinci sıradaki CHP'nin oy ortalaması ise yüzde 27.1. Üçüncü sırada ise yüzde 10.5 ile İYİ Parti; dördüncü sırada yüzde 10.4 ile HDP yer alıyor. İYİ Parti ve HDP'nin oy oranlarının eşitlenmesi ise sonuçların en dikkat çeken yanı oldu.
MHP 6. SIRADA YER ALIYOR
Listenin beşinci sırasında 6.6 ile MHP, altıncı sırasında yüzde 2.9 ile Memleket Partisi, yedinci sırasında ise yüzde 1.5 ile DEVA Partisi bulunuyor.