17 seçim anketine göre partilerin oy oranları belli oldu

HDP VE İYİ PARTİ'NİN OYLARI EŞİTLENDİ

Anket sonuçlarına bakıldığında listenin ilk sırasında yüzde 33.2 ile AK Parti bulunuyor. İkinci sıradaki CHP'nin oy ortalaması ise yüzde 27.1. Üçüncü sırada ise yüzde 10.5 ile İYİ Parti; dördüncü sırada yüzde 10.4 ile HDP yer alıyor. İYİ Parti ve HDP'nin oy oranlarının eşitlenmesi ise sonuçların en dikkat çeken yanı oldu.