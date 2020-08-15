17 yaşındaki Duygu gözyaşlarıyla toprağa verildi

'TARTIŞTIK, BİR KAÇ KEZ VURDUM' Delen'in ölümü ile ilgili tutuklanan Mehmet Kaplan'ın emniyette verdiği ifadesinde ise olay anını görmediğini söylediği öğrenildi. Kaplan'ın ifadesinde, "Duygu ile 3,5 ay önce ayrıldık. Daha sonra yine barıştık. Eve gittik, bu sırada telefonumda başka kadınların fotoğrafını gördü. Duygu buna kızdı ve tartışmaya başladık. Sonra tartışma esnasında kendisinin de başka erkek arkadaşları olduğunu söyledi. Benimle evlenmek istiyordu.