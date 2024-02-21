17 yaşındaki sürücüye polis dayağı! Soruşturma başlatıldı

POLİSLER İFADE VERDİ

Polislerin S.T.'ye müdahale görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ve ailenin darp raporu alıp, şikayetçi olması üzerine savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. S.T., Seydişehir Adliyesi’ne gidip savcıya ifade verirken, polisler de ifadeye çağrıldı.