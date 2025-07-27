179 kişiyi taşıyan uçakta kalkış sırasında yangın çıktı: Yaralılar var, büyük panik kamerada
ABD’nin Denver Uluslararası Havalimanı’nda American Airlines şirketine ait Denver-Miami seferini gerçekleştiren ve 179 kişiyi taşıyan yolcu uçağında kalkış sırasında çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, yolcu ve mürettebat tahliye edildi.
ABD’nin Denver eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı’nda kalkış sırasında bir yolcu uçağında panik anları yaşandı.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, American Airlines şirketine ait Boeing 737 MAX 8 modeli uçağın, 173 yolcu taşıdığı Denver-Miami seferini gerçekleştirmek üzere havalimanından kalkış yaptığı sırada iniş takımlarında meydana gelen bir arıza nedeniyle lastiğinin patladığı ve uçakta yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, yüksek sesli bir gürültünün ardından alevlerin görüldüğü korku dolu anlarda yolcuların paniğe kapıldığı aktarıldı.
American Airlines ve Denver Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan ortak açıklamada, uçağın kalkışında önce bakım sırasında yaşanan bir sorun nedeniyle havalimanında bulunan acil durum personelinin ve Denver İtfaiye Teşkilatı’nın harekete geçtiği, uçaktaki insanların tahliye edildiği belirtildi.