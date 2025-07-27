179 kişiyi taşıyan uçakta kalkış sırasında yangın çıktı: Yaralılar var, büyük panik kamerada

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, American Airlines şirketine ait Boeing 737 MAX 8 modeli uçağın, 173 yolcu taşıdığı Denver-Miami seferini gerçekleştirmek üzere havalimanından kalkış yaptığı sırada iniş takımlarında meydana gelen bir arıza nedeniyle lastiğinin patladığı ve uçakta yangın çıktığı belirtildi.