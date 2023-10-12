18 katlı binada sauna yangını

Yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, binadaki diğer dairede bulunan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye ederken, site sakinleri de zarar görmesinden korktukları araçlarını dışarıya çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin daireye hortum çekerek yaptığı müdahaleyle söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu.