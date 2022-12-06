18 yaşındaki kız 70 yaşındaki sözde hocaya kaçtı... Muskanın içinden bakın ne çıktı!

Gaziantep'ten gelerek '18 yaşındaki kızım Ayşenur Ataş'ı 70 yaşındaki ihtiyar kaçırdı' diyen ve Müge Anlı'ya başvuran Mehmet Ataş, ''Evimin her yerinde muska çıkıyor. Muska çıkara çıkara usandım. Bir tanesini de buraya getirdim. Evli ve 6 çocuk babası bu adam kızımı alıkoydu. Bu kişi önce benim eşimi kandırarak, annemin bana büyü yaptığını iddia etmiş ve önce 600, sonra 700 lira toplamda 10 binin üzerinde para alarak. Kendini hoca olarak tanıtıp kandırmış. Ben kızımı istiyorum. Eşim hala bu sözde hocaya inanıyor. Kızım bu adama kocam diye hitap ediyormuş. Kızım ne olur evine dön. Kızımın elinde görüntüleri varmış. Onu tehdit ediyorlar'' diyerek gözyaşı döktü.