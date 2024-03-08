180 ay vadeli, 0,69 faizli, 2,5 milyon TL'lik kredide şartlar belli oldu
Türkiye'de milyonlarca konutun kentsel dönüşüme girmesine destek sağlamak için açıklanan 180 ay vadeli, 0,69 faizli, 2,5 milyon TL'lik kredide detaylar belli oldu. İşte krediye başvuru şartları ve aylık taksit tutarları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve şehirleri afetlere dirençli hale getirmek için yeni kredi kampanyası duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0,69 oranında faizle kredi verileceğini açıkladı.
2,5 milyon liraya kadar verilecek kredilerde A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlanacak.
Ödemeler inşaatın ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak. Pilot il olarak İzmir seçildi.
Bakan Özhaseki, İzmir, İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da kentsel dönüşüme girecek konutlar için 2.5 milyon liraya kadar yüzde 0.69 faiz oranıyla 180 ay vadeyle kredi verileceğini açıkladı. Peki ödemeler nasıl olacak?