180 ay vadeli, 0,69 faizli, 2,5 milyon TL'lik kredide şartlar belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve şehirleri afetlere dirençli hale getirmek için yeni kredi kampanyası duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0,69 oranında faizle kredi verileceğini açıkladı.