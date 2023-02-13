182'inci saat mucizesi: 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde en çok hasarı alan illerden Hatay'da ekipler arama kurtarma çalışmasına aralıksız devam ediyor. Merkez Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde 3 gündür çalışma yapan arama kurtarma ekipleri ısıya duyarlı termal kameralarla tespit yaptı. Günlerdir süren çalışmada canlı ibaresine ulaşan ekipler ardından ses aldı.