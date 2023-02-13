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  4. 182'inci saat mucizesi: 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı

182'inci saat mucizesi: 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarında 13 yaşındaki bir çocuk, 182 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

182'inci saat mucizesi: 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı - Resim: 1

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde en çok hasarı alan illerden Hatay'da ekipler arama kurtarma çalışmasına aralıksız devam ediyor. Merkez Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde 3 gündür çalışma yapan arama kurtarma ekipleri ısıya duyarlı termal kameralarla tespit yaptı. Günlerdir süren çalışmada canlı ibaresine ulaşan ekipler ardından ses aldı. 

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182'inci saat mucizesi: 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı - Resim: 2

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalan 13 yaşındaki Kaan Kuruoğlu'na ulaşıldı. Ekipler enkaz altında ulaştığı Kaan'ın elini tuttu, ardından da sağlık ekibini çağırdı. Kaan'a enkaz altına damar yolu açılarak serum bağlandı.

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182'inci saat mucizesi: 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı - Resim: 3

Daha sonra zaman karşı yarışan ekipler, Kaan'ı olduğu yerden çıkarmayı başardı. Sağ olarak kurtarılan Kaan, insan koridoru ile ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi.

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182'inci saat mucizesi: 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı - Resim: 4

13 yaşındaki Kaan'ın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Hatay'daki yakınlarına misafir olarak geldiği öğrenildi.

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